Решение по «скифскому золоту» Крыма перенесено на 11 июня

Апелляционный суд Амстердама на рассмотрении апелляции крымских музеев по решению о передаче Украине экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» назвал 11 июня как ориентировочную дату вынесения окончательного решения по делу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

«Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о «скифском золоте», – написал Петухов.

Ранее, в конце февраля, официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Роб ван Леуэн назначил открытое заседание на сегодня 11 марта, пообещав, что все стороны процесса смогут представить свои позиции.

Представитель суда добавил, что дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний.

Напомним, экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву.

Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.03.19

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