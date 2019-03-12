Центробанк выпустил памятную монету с изображением Крымского моста

Центральный банк России с сегодняшнего дня выпускает в обращение памятную монету с изображением Крымского моста.
Монета номиналом 5 рублей выполнена из недрагоценного металла и приурочена к пятилетию воссоединения Крыма с Россией.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба российского регулятора.
На оборотной стороне монеты нанесено рельефное изображение железнодорожной и автомобильной арок Крымского моста на фоне расходящихся лучей и стилизованного изображения Крымского полуострова .
На лицевой стороне изображено цифровое и вербальное обозначение номинала, надпись «Банк России» и дата «2019».
Тираж монеты составит 2 млн штук.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 12.03.19
Нафтогаз показал и жалобно прокомментировал надёжно охраняемую крымскую газовую платформу. / «Кто мы и откуда?» Арестованным украинским морякам назначили психолого-психиатрическую экспертизу. / В «Нафтогазе» обвинили Германию в лишении Украины газового транзита. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»