Центробанк выпустил памятную монету с изображением Крымского моста

Центральный банк России с сегодняшнего дня выпускает в обращение памятную монету с изображением Крымского моста.

Монета номиналом 5 рублей выполнена из недрагоценного металла и приурочена к пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба российского регулятора.

На оборотной стороне монеты нанесено рельефное изображение железнодорожной и автомобильной арок Крымского моста на фоне расходящихся лучей и стилизованного изображения Крымского полуострова .

На лицевой стороне изображено цифровое и вербальное обозначение номинала, надпись «Банк России» и дата «2019».

Тираж монеты составит 2 млн штук.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.03.19

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