Грабитель отделения микрозайма в Симферополе попал на камеру и был схвачен

В Симферополе оперативники задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение микрозаймов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Злоумышленник – ранее судимый за имущественные преступления 39-летний местный житель, признался, что давно играет в автоматы. Когда закончились деньги, мужчина решился на преступление.
Сообщение об ограблении поступило в отдел полиции г.Симферополя от менеджера отделения микрозаймов.
«В дневное время неизвестный мужчина зашел в офис, облил сотрудников неизвестной жидкостью и, угрожая совершить поджог, открыто завладел деньгами в сумме 4 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за имущественные преступления 39-летний местный житель.
Задержанный признался в совершении данного преступления. С его слов, он давно играет в автоматы. Когда закончились деньги, мужчина больше ничего не придумал, как напасть на отделение кредитной организации», – говорится в сообщении.
Судом г.Симферополя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственным отделом отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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Видео: МВД Республики Крым
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