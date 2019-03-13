В Крыму решен вопрос с компенсацией вырубки сотни тысяч деревьев вдоль новых трасс

Служба автомобильных дорог Крыма выплатила компенсацию на вырубку деревьев и кустарников в ходе строительства трассы «Таврида», говорится в сообщении ведомства.

Для проведения строительно-монтажных работ на всем протяжении новой дороги уничтожению подлежали более 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников. Так как вести работы по озеленению вдоль «Тавриды» до окончания ее строительства и проведения рекультивации земель не целесообразно, было решено компенсировать стоимость вырубленных зеленых насаждений в виде денежной выплаты, пояснили в службе автодорог. Эти выплаты предусмотрены проектом строительства трассы «Таврида».

Сумма компенсации составила более 209 млн рублей. Средства перечислены Министерству экологии и природных ресурсов Крыма, где в дальнейшем решат, где и сколько высадить новых деревьев и кустарников.

Ранее в правительстве РФ заявляли, что федеральная трасса «Таврида» в четырехполосном исполнении будет готова к запуску в декабре 2022 года. Ее длина от Керчи до Севастополя составит 250 километров. Трасса будет соответствовать параметрам федеральной автомагистрали – с двухуровневыми транспортными развязками, мостовыми путепроводами и надземными пешеходными переходами. Время в пути на легковом автомобиле от Керчи до Севастополя, согласно разрешенному скоростному режиму, займет менее трех часов.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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