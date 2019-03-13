Начальник КЭЧ казначейского управления Черноморского флота отправлен в колонию за поборы с подчинённых

Севастопольский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего начальника КЭЧ флота и его адвоката и не нашёл оснований для смягчения приговора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», приговор окончательно вступил в силу в отношении начальника севастопольской квартино-эксплуатационной части за превышение должностных полномочий.

«Судом установлено, что в декабре 2017 года Кошель К.П. устно сообщил своим подчинённым о необходимости передать ему части премиальных выплат, начисленные работникам по итогам года. Сотрудники КЭЧ, находясь в служебной зависимости от подсудимого, были вынуждены исполнить распоряжение. Начальники отделов, инженеры, экономисты и другие сотрудники передали ему в общей сложности свыше 1 млн. рублей», – сообщили в Севастопольском городском суде.

«Таким образом, начальник квартирно-эксплуатационной части ФКУ «Управление Черноморского флота» Кошель К. П. приговорён к 2,6 годам лишения свободы в колонии-поселении за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

После отбытия основного наказания суд также запретил подсудимому в течение 3-х лет занимать административно-хозяйственные или организационно-распорядительные должности в органах власти», – уточнили в пресс-службе суда.

Также удовлетворены и гражданские иски потерпевших-сотрудников КЭЧ, которым подсудимый должен вернуть присвоенную премию.

Сразу после рассмотрения уголовного дела Севастопольским городским судом приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что преступление было выявлено управлением ФСБ России по Черноморскому флоту.

Симферополь, Иван Капустин

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