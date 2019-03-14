На Крымский мост уложена половина железнодорожного полотна

Строители Крымского моста уложили рельсы на половине железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил начальник КФУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

«Активно ведется работа по устройству верхнего строения пути. Сегодня мы приближаемся к территориальному экватору транспортного перехода железнодорожного моста – к объему в 50%. То есть из двух путей (общей протяженностью) 38 километров на сегодняшний день мы приближаемся к 19 километрам», – сообщил Турсунбеков.

Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на Таманском полуострове, а затем путеукладочным краном, установленным на специальной платформе, доставляются на мост к месту укладки.

«Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров, между которыми ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений. Всего на Крымском мосту согласно проекту будет 84 комплекта уравнительных стыков. Они позволят стальным рельсам свободно «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха», – добавил представитель подрядной организации Евгений Чибышев.

«Предстоит еще масштабная работа по устройству элементов, необходимых для эксплуатации железнодорожного моста – это инженерные системы, системы централизации, сигнализации, блокировки, освещения, газоснабжения, производственные площадки для эксплуатационных служб железнодорожного моста. Вся эта работа запланирована на завершение в этом году», – доложил Турсунбеков.

«К осени планируем завершить работу по верхнему строению пути. К зиме – к декабрю – завершить всю оставшуюся работу, в том числе обустройство, о которых я уже говорил. С тем, чтобы в декабре в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации обеспечить готовность к эксплуатации железнодорожного моста», – уточнил начальник КФУ Упрдор «Тамань».

Напомним, Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.



Симферополь, Иван Капустин

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