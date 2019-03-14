В Крыму разыскали мальчика, ставшего символом Русской весны

Крымские телевизионщики нашли мальчика с легендарной фотографии, где «вежливый человек», в форме спецназа и с ручным пулемётом, передаёт ребёнку рыжего кота.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», школьника разыскал телеканал «Крым 24».

Напомним, пять лет назад фотография облетела все крупнейшие российские и мировые информационные агентства.

Сам крымский школьник Евгений Проскурня хранит дома куртку, в которой запечатлён на знаменитой фотографии, ставшей прообразом памятника «Вежливым людям» в Симферополе и многочисленным скульптурным и сувенирным версиям сюжета.

Несмотря на то, что автор памятника изобразил вместо мальчика девочку с цветами, а самого кота поместил возле ног скульптур, Евгений относится к этому совершенно доброжелательно.

В комментарии телеканалу школьник рассказал, как всё происходило в точности во время общения со спецназовцем.

«В обращении была только одна фраза – «Мальчик, нужен ли тебе кот?». Интонация была совершенно мирная, не побуждающая ни к чему, как вежливый вопрос. Но сам факт обращения меня поверг в шок.

Евгений Проскурня. Фото: скрин видео Телеканал «Крым 24»

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.19

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