Экс-спикер генштаба ВСУ в Крыму заявил, что украинский гарнизон в Перевальном был готов стереть с лица земли Совмин и Верховный совет

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, возглавлявший Севастопольский медиа-центр Минобороны Украины во время крымских событий, заявил, что 27 февраля 2014 года дислоцированная в селе Перевальном (22 км от Симферополя) 36-я бригада береговой обороны вооружённых сил Украины могла оперативно уничтожить здания Совмина Крыма и Верховного Совета вместе с находившимся там российским спецназом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Селезнёв, ставший после бегства из Крыма спикером АТО в Донбассе, рассказал накануне в эфире телеканала UATV.

По словам экс-спикера ВСУ, достаточно было Киеву отдать приказ – и весь гарнизон в считанные минуты оказался бы в центре Симферополя, и подавил в зародыше Крымскую весну вместе с восставшими крымчанами и «зелёными человечками».

Почему такой приказ не поступил, Селезнёв пояснять не стал, отметив лишь грустно, что «случилось то, что случилось».

«Если бы мы включились в процесс днем 27 февраля, используя личный состав и технику 36-й бригады береговой обороны, которая дислоцировалась в Перевальном, и которая была готова для проведения определенных мероприятий по деблокированию основных зданий государственной власти, расположенных в Симферополе, эту операцию можно было бы провести и российские спецназовцы, которые захватили и Верховную Раду, и Совет министров, могли быть или выбиты с этих объектов, или уничтожены на месте. Правда, вместе с объектами. Решение было принято иное, случилось то, что случилось», – приводит слова Селезнёва «ПолитНавигатор».

Отметим, что кроме спецназовцев, контролировавших главные госучреждения Крыма, на полуострове находились тысячи военнослужащих ЧФ РФ вместе с вооружением и бронетехникой. Как, по мнению Селезнёва, предлагалось «уничтожить» и эти силы – экс-спикер ВСУ также не пояснил.

Симферополь, Иван Капустин

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