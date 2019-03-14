СБУ устроила очередную провокацию на крымской границе с «завербованным Россией» ополченцем Донбасса

Украинская погранслужба заявила о задержании ополченца Донбасса при попытке пересечения ночью крымской границы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Сегодня ночью пограничники совместно с Национальной полицией выявили гражданина, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом за пределами КПВВ в сторону материковой Украины. Этот мужчина, 1992 года рождения, в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона «Заря» незаконных военных формирований и имел позывной «Коса». Был ранен и награжден фейковым знаком отличия» – пишет спикер украинской госпогранслужбы.

Вместе с сообщением Слободян опубликовал фотографию человека с признаками различных ранений, а также снимки жетона якобы ВМФ России и знака «Доброволец Донбасс».

По словам Слободяна, мужчина был якобы завербован на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на работу.

Спикер погранслужбы подал этот «факт» как якобы распространённый способ пополнения спецслужбами России неких групп из числа украинских граждан.

Комментаторы в соцсетях скептически отнеслись к такой экзотической версии Слободяна о методах работы российских спецслужб и предположили, что СБУ срочно понадобилась «очередная на ходу состряпанная провокация».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.19

Экс-спикер генштаба ВСУ в Крыму заявил, что украинский гарнизон в Перевальном был готов стереть с лица земли Совмин и Верховный совет. / В Крыму разыскали мальчика, ставшего символом Русской весны. / Косачев объяснил, почему США уперто твердят о нарушении прав человека в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»