В Госдуме назвали присоединение Крыма прологом к воссоединению трёх славянских республик СССР

Россия должна срочно признать народные республики Донбасса вслед за присоединением Крыма, поскольку такой шаг приблизит возрождение Союза – пока в рамках России, Белоруссии и части освобождённой от нацистов территории Украины.

Такой подход, помимо объединения братских народов, ещё больше укрепит и Таможенный союз, и ЕврАзЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в Госдуме на брифинге депутат от КПРФ Николай Осадчий.

«То, что произошло 16 марта 2014 года и то, что произошло вслед за этим – решения, принятые российским руководством, согласие в Госдуме по поводу Крыма и Севастополя – всё это важнейший исторический урок, важнейший исторический опыт. Когда народ чего-то очень хочет, он этого обязательно добьётся.

Хотелось бы верить, что и результаты другого референдума, который прошёл 28 лет назад, 17 марта 1991 года, тоже, рано или поздно, будут воплощены как воля народа.

Мы все вместе как можем приближаем тот день и час, когда произойдёт это воссоединение, когда будет новая основа для возрождённого Союза. Это и союз России и Белоруссии, и Таможенный союз, и ЕврАзЭС, это многие процессы, которые происходят на территории бывшего Советского Союза», – описал депутат ситуацию на просторах СНГ.

«Хотелось бы подчеркнуть, что для того, чтобы это произошло, нам нужно во-первых признать государственный статус Донецкой и Луганской народных республик, максимально ускоренно упростить российское гражданство для тех, кому не по пути с бандеровско-нацистским режимом в сегодняшней Украине», – цитирует Осадчего «ПолитНавигатор».

Напомним, на референдуме о сохранении СССР от 17 марта 1991 года большинство жителей республик проголосовали за единое государство.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.19

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