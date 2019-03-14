Американские коллеги первыми поздравили космонавта из Севастополя с присоединением Крыма к России

Родившийся и выросший в Севастополе российский космонавт Антон Шкаплеров заявил, что о воссоединении Крыма и России узнал от поздравивших его астронавтов из США и других стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал сегодня журналистам, вспоминая те исторические дни.

«В это время пять лет я находился в Хьюстоне, в NASA, проходил подготовку командиром международного экипажа. Из-за разницы во времени, девять часов, я получал поздравления, когда спал, и утром, открыв телефон, увидел сотни СМС, поздравлений, пропущенных телефонных звонков от людей из разных областей... Когда пришел на работу, мои друзья-астронавты меня поздравляли: американцы, канадцы, японцы», – цитирует ТАСС воспоминания Шкаплерова.

Космонавт добавил, что многие его коллеги были на учениях в Крыму, где экипажи отрабатывали посадку в случае приводнения.

Уже тогда всем было ясно, отметил Шкаплеров, что атмосфера, царившая в Севастополе, говорила об одном: все жители города-героя хотят возвращения в Россию. Тем не менее, сам он узнал об этом историческом событии из утренних поздравлений зарубежных коллег.

Герой России севастополец Антон Шкаплеров родился 1972 году и трижды побывал в космосе. Вместе с напарником Александром Мисуркиным совершил самый длительный в истории российской космонавтики выход в открытый космос. В городе моряков проживают его родные.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.19

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