В Крыму усилены меры безопасности на границе с непредсказуемой Украиной

Накануне празднования пятилетия воссоединения с Россией силовики Крыма усилили контроль по всей протяжённости границы республики с Украиной.

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

«Усилены меры безопасности в пунктах пропуска накануне празднования годовщины воссоединения», – добавил собеседник агентства.

Напомним, на севере Крыма завершились работы по возведению и настройке заграждения на российско-украинском участке государственной границы.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», – сообщили в ФСБ Крыма.

«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», – рассказали в управлении погранслужбы.

На границе были установлены два сигнализационных комплекса. В основу первого легли вибрационные датчики. Они подают сигнал тревоги на пульт дежурного при подходе к ограждению возможного нарушителя. Основа второго – радиолучевые датчики, которые срабатывают при появлении нарушителя, включая видеокамеры с возможностью ночного видения.

Ранее в Крыму призвали серьёзно относиться к любым звучащим из Киева безумным заявлениям с угрозами от высокопоставленных чиновников.

Как сообщал «Новый День», в декабре на территории полуострова у боевика из группировки «Аскер» нашли схрон с 12 килограммами тротила.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.19

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