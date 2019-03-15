Кадыров заявил о личной преданности Крыму

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своём отношении к Крыму и о том, как помогал крымчанам во время событий Русской весны на полуострове.

Также глава Чечни предположил, почему, по его мнению, был награждён медалью за защиту Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

«Как мы помним, западные и украинские спецслужбы использовали украинцев, чтобы помешать исполнению воли народа Крыма. Они делали все возможное и невозможное против воли народа. В первые дни наши сотрудники и я в том числе обеспечивали безопасность и правопорядок, защищали государственные позиции. Я позвонил своему старшему брату Сергею Аксёнову и обозначил ему возможности, которые у нас были», – вспоминает Рамзан Кадыров.

Глава чечни добавил, что в его задачи входила также помощь в установлении спокойных и нормальных межнациональных и межконфессиональных отношений внутри крымского общества во время событий весны 2014 года.

«Мы построили на полуострове мечеть и всегда помогали во время священных праздников на Рамадан, Курбан-байрам. Всё что я мог сделать для крымчан, любую личную и политическую поддержку старался использовать, чтобы мусульман не использовали против своего же народа, своего же региона, государства. Приводил им примеры, что у нас происходило и чего мы добились, слушая заветы нашего первого президента (Ахмата Кадырова).

Думаю, что где-то я был полезен и меня авансом наградили. Я очень благодарен за это и с честью ношу эту награду», – отметил Кадыров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.19

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