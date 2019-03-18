В Севастополе четыре года игнорируют указание Путина по морским офицерским кортикам

В Севастополе уходящих в отставку офицеров флота по-прежнему заставляют сдавать кортики, несмотря на указание Путина четырёхгодичной давности прекратить эту унизительную для военных моряков практику.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня президенту России сообщил капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев во время встречи президента РФ с «представителями общественности Крыма и Севастополя».

«В декабре 15-го года после моего вопроса-просьбы вы дали указание кортики офицерам вернуть. Так получилось, что целых два года ушло на то, чтобы выработать соответствующий регламент и порядок, которые, увы, не работают, кортики до сих пор отбирают и не возвращают», – доложил Горбачев.

В ответ Путин выказал некоторую досаду и непонимание, почему этот несложный, но принципиальный для отставных моряков вопрос, никак не может разрешиться.

«Действительно, мной был подписан указ по этому виду холодного оружия. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем там дело с этими сейфами и так далее. Конечно, вы правы, здесь нельзя подходить с общей меркой. Чем кортик отличается от топора, кухонного ножа и так далее. Не вижу, чем. Мы с этим разберемся, но формально, во всяком случае, на сегодняшний день, человек, который отслужил не менее 20-ти календарных лет, и уходит из Вооруженных Сил, он имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести – военно-морской кортик», – вынужден был снова напомнить Путин тем, кто отвечает за выполнение его указа.

Напомним, в 2015 году кортики вернулись в состав формы одежды офицеров и мичманов.

Ветеранские организации сразу же начали направлять на имя министра обороны Сергея Шойгу просьбы об отмене положения об обязательной сдаче кортиков после оставки военнослужащих.

Ветераны отмечали, что для семей офицеров и мичманов кортик является семейной гордостью и реликвией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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