Киевский суд заочно осудил экс-полпреда президента России в Крыму

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полпреда президента РФ в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

Экс-полпреда признали виновным «в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины», говорится в судебном вердикте.

Олег Белавенцев был назначен полномочным представителем президента России в Крыму 21 марта 2014 года, спустя четыре дня после проведения референдума на полуострове, по итогам которого он вошел в состав России. Этот пост он занимал до июля 2016 года, после чего был назначен на должность постпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, на которой проработал до июня 2018 года.

Напомним, что, согласно официальным итогам референдума в Крыму, 96,77% проголосовавших высказались за воссоединение Крыма с России. Явка составила 83,1%.

18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, ЕС и ряд других стран отказались признать итоги плебисцита и ввели против России санкции.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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