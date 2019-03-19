В Москве прооперировали украинского моряка, раненного при задержании в Керченском проливе

В московской клинике имени Пирогова провели операцию украинскому моряку Василию Сороке, получившему ранение в кисть руки от осколков палубных конструкций катера, не отвечавшего на приказ российских пограничников остановить ход в россиийских территориальных водах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на росссийского омбудсмена Татьяну Москалькову.

Сообщается, что пострадавшему извлекли осколки и сшили сухожилия на левой руке.

Сейчас он находится под наблюдением хирургов.

Украинский омбудсмен воспользовалась этим случаем для очередной порции антироссийской пропаганды, заявив, что операцию моряку сделали только после давления на Москву всей мировой общественности, которую вдохновляло всё руководство «Незалежной».

Напомним, все 24 арестованных украинских моряка, задержанных в керченском проливе за нарушение государственной границы РФ, находятся в СИЗО «Лефортово». Ожидается, что окончательные приговоры им будут вынесены в апреле.

Напомним, недавно одиннадцати арестованным морякам была назначена психолого-психиатрическая экспертиза по инициативе следствия.

Как сообщал «Новый День», сценарий керченской провокации, задуманный командой Порошенко, предусматривал гибель украинских моряков.

Об этом заявил бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Эти бедные моряки выполняли прямое указание Петра Порошенко, переданное через министра обороны. Они должны были стать жертвой, потому что, как бы цинично это ни звучало, президент предполагал гибель части этих людей... Потому что для Порошенко главный приоритет – это дешёвый пиар, даже если он на смерти и трагедиях людей», – заключил Портнов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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