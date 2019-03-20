Путин: Крым должен развивать свою транспортную инфраструктуру

С открытием железнодорожной части Крымского моста на полуострове нужно активно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы усилить экономический эффект от этого логистического проекта. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путина на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

По словам главы государства, запуск железнодорожного сообщения должен «сразу дать хороший синергический эффект по всей транспортной системе».

«Просто «железка» через мост пришла – и все? Этого недостаточно. Нужно, чтобы она расходилась по полуострову как следует, и эффективно работала вместе с другими составляющими транспортных артерий, в том числе и с шоссейными дорогами, и с автомобильными», – поставил задачу Путин крымским властям, сообщает пресс-служба Кремля. Вопрос развития транспортной инфраструктуры президент, в частности, обсудил с сотрудником республиканского минтранса Эмилем Зиядиновым.

Глава государства полагает, что властям полуострова следует изучить, «как выстроена вся логистика, все железнодорожное движение, как это совместить с автомобильными дорогами так, чтобы все логично развивалось». В качестве примера Путин привел крымские электрические сети. «Когда мы построили энергомост из Тамани на полуостров, то тогда выяснилось, что сетевого хозяйства совершенно недостаточно, и оно развивалось в прежнее десятилетие совсем по-другому, потому что с другой стороны приходило основное электричество», – указал президент.

Путин отметил, что до воссоединения Крыма с Россией на полуострове вырабатывалось всего лишь 167 мегаватт, а основные поставки шли с Украины: «Оттуда были налажены соответствующие линии передач». «Когда основной объем пришел из Тамани, это 850 мегаватт, то тогда выяснилось, что нужны линии передач оттуда. Они должны оттуда начинаться», – продолжил глава государства.

Путин полагает, что таким же образом обстоят дела и с железнодорожным сообщением. «Нужно уже сейчас понять… Я знаю, Минтранс работает над этим, но и Вы со своей стороны у себя в Крыму тоже в эту работу включитесь обязательно», – дал поручение президент.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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