В Москве придумали, как сдержать рост цен на продукты в Крыму

В Москве по итогам совместного совещания Президента с правительством было решено предпринять меры по сдерживанию цен на продукты питания в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, какие именно разработаны меры, рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Козак.

«Президент встречался с представителями общественности Крыма, было общение со многими людьми. Те вопросы, которые волнуют людей, были обсуждены с участием федеральных министров, с участием руководителей Крыма и Севастополя. Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры», – цитирует Козака РИА Новости.

По словам вице-премьера, речь не идёт об административном давлении на бизнес. Правительство, отметил Козак, решило пойти путём развития логистических центров по хранению и перевалке продуктов, напомнив, что в рамках ФЦП на полуострове в данный момент создаётся пять индустриальных парков. Они и будут в том числе использованы для расширения логистической базы.

«В Крыму в настоящее время создаются пять индустриальных парков, и в рамках этих индустриальных парков проведем отбор, конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке, по хранению продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги и розничной торговле в Крыму, для того, чтобы уменьшить издержки», – рассказал Козак, добавив, что правительство надеется на опережающий рост доходов населения.

При этом Козак утверждает, что проблема роста цен на полуострове не в монопольном давлении производителей, а в ещё не до конца решённых транспортных вопросах.

Напомним, во время встречи президента с «общественностью» в Симферополе, Путин отметил, что в курсе проблем с ценами на продукты питания в Крыму, особенно молочной продукции, и пообещал поддержать аграрный сектор полуострова.

Кроме того, Путин напомнил, что ценовой вопрос частично снимется после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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