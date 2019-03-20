Порошенко разбушевался: отсыпал санкции ещё тысяче с лишним российских лиц

Президент Украины Петр Порошенко, разгорячённый предвыборной лихорадкой, подписал новый указ о введении дополнительных санкций против 294 юридических и 848 физических лиц в России.

Своим действием президент «Незалежной» реализовал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2019 «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Под санкции угодили даже руководители Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутаты Государственной Думы РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины.

«Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине», – перечислены проступки, за которые на россиян наложены ограничения.

«СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия для отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада», – добавили в СНБО.

Кроме прочего, по совету Нацбанка Украины, продлены санкции в отношении 4 банков «с капиталом государства-агрессора».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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