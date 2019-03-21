Глава МВД Украины предложил Путину сдаться, пообещав более ласковое обращение

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов произнести в глаза российскому президенту нецензурную речёвку о нём украинских футбольных фанатов-ультрас.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Аваков сказал в ответ на вопрос известного украинского телеведущего и активного пропагандиста майдана Дмитрия Гордона.

Видеозапись, на которой Гордон произносит матерные слова в адрес российского лидера, журналист выложил в собственном блоге.

«При встрече с Путиным, случайной или запланированной, вы смогли бы ему повторить в глаза, что он – ...ло?», – спросил с ухмылкой Гордон.

Арсен Аваков ответил, что вполне готов, но не смог представить обстоятельств встречи и место, где ему удалось бы это сделать, и помечтал о гипотетической «сдаче» российского президента.

«Вполне мог бы... А вдруг он придет сдаваться! Тогда я ему сказал бы: «Вова, ты – молодец!». Пусть приходит сдаваться, и мы будем более ласковыми..», – самодовольно заявил Аваков.

Напомним, в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил санкции в отношении Украины.

В перечне лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, значится и глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Как сообщал «Новый День», российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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