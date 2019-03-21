«Либеральную» высшую бюрократию РФ обвинили в нанесении сознательного вреда Крыму

Нежелание подвергать крупные российские госкомпании западным санкциям, и, как следствие, огромным убыткам с потерей большого количества рабочих мест, – является лишь оправданием для прозападной части российской бюрократии, сознательно препятствующей развитию Крыма.

На самом деле, отказ государственных компаний работать на полуострове наносит гораздо больший вред Крыму, чем введённые против республики и России все западные санкции вместе взятые.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин на конференции «Крым в современной геополитике».

Делягин развенчал доводы «либеральных» высокопоставленных бюрократов на примере крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот».

«Санкции Запада в отношении России, ущерб от этих санкций, это ничто по сравнению с ущербом от санкций, которые наложены либеральной частью нашего правительства и банком России под руководством одного из выдающихся российских либералов…

Позволю себе напомнить слова руководителя МВФ Кристин Лагард, которая сказала, что Запад не отменит санкции до тех пор, пока эти санкции будет осуществлять российское государство руками своих государственных компаний.

Все ссылки наших представителей государственных компаний на то, что «ой, мы боимся страшных санкций Запада», не производят впечатления правды, потому что «Аэрофлот» показал, что это ложь. «Аэрофлот» прекрасно летает, и никто не смеет кашлянуть в его сторону.

Отказ наших госкомпаний работать в Крыму – это не страх санкций, это осознанная позиция либеральной прозападной части российской бюрократии. И не пресловутого Грефа, а тех представителей правительства РФ, чьи команды и директивы он выполняет», – цитирует Делягина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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