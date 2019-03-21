Спикер еврейской общины Днепропетровска сравнил русский язык с пороком и курением

Скандально известный своими тесными связями с нацистскими украинскими организациями пресс-секретарь еврейской общины Днепропетровска (переименован на Украине в Днепр) Олег Ростовцев попросил прощения за то, что вынужден говорить по-русски, назвав это своим пороком и недостатком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на русофобскую реплику нацистского коллаборанта и своего соплеменника обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Пресс-секретарь еврейской общины Днепра Олег Ростовцев просит прощения за то, что говорит на русском», – написал у себя в Фейсбуке Долинский, опубликовав видео с высказыванием Ростовцева на одном из мероприятий в Киеве.

«Прошу прощения, но все таки, я буду говорить на русском языке, потому что мне так легче. Я понимаю, что это порок (недостаток), как, например, курение. Но имеем то, что имеем», – извиняется перед аудиторией Ростовцев.

В свою очередь Долинский иронично заметил, что за спиной Ростовцева в это время располагалась надпись с названием мероприятия – «Трансформация национальной идеи».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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