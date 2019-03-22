На Крым надвигается шторм – с ливнями и мокрым снегом

В пятницу и субботу в Крыму будет бушевать непогода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупредили в МЧС Крыма.

«Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона вечером и до конца суток 22 марта, в течении суток 23 марта в Крыму ожидаются: очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с; сильный дождь, переходящий в снег, гололедно-изморозевые отложения», – говорится в сообщении.

МЧС настоятельно просит граждан, во избежание несчастных случаев, соблюдать меры бесопасности во время шторма:

– при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

– если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

– если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

– в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

– закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;

– на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

– не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

– при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый телефон пожарных и спасателей – «101».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.03.19

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