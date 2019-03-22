Украинец, осуждённый за подстрекательство к теракту в Сочи, решил голодать

Житель Украины Павел Гриб, приговорённый сегодня к шести годам колонии за подстрекательство к теракту, объявил голодовку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила его адвокат Марина Дубровина.

«Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо», – цитирует Дубровину «Интерфакс».

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима.

По данным следствия, обвиняемый в течение весны 2017 года убеждал по интернету из Украины сочинскую старшеклассницу заложить и взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в школе 30 июня 2017 года, а затем покинуть Россию.

Однако Гриб не признаёт свою вину.

У осуждённого есть право в течение 10 дней обжаловать обвинение.

19-летнего украинца задержали 24 августа 2017 года, когда он посещал Белоруссию, и переправили в краснодарский следственный изолятор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.19

На Крым надвигается шторм – с ливнями и мокрым снегом. / Обойдемся без Украины: Венгрия заключила договор с Россией о газовых поставках. / Власти Ялты отправили под снос два десятка объектов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»