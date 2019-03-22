У крымских берегов вновь появился самолёт-разведчик США

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 ВВС США провёл разведку вдоль Южного берега Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Как следует из показаний, выложенных ресурсом, самолёт вылетел с греческой военно-морской авиабазы Суда в Средиземном море.

Затем разведчик направился в сторону Чёрного моря и был зафиксирован рядом с Крымом.

Ранее самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V уже появлялся у крымских берегов, где провёл дозаправку в воздухе для ведения многочасового разведывательного полёта, и долго барражировал вдоль Южного берега Крыма.

В конце февраля американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку над побережьем Крыма и Керченским проливом.

11 марта патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил облет на малой высоте отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который находился в походе в Атлантике.

Пентагон активизировал свои провокационные действия против России. Полёты американских-самолётов шпионов осуществляются практически еженедельно. В последнее время к границам РФ приближался стратегический ядерный бомбардировщик В-52.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.03.19

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