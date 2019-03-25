Украинец с чужим паспортом ехал в Крым за российским гражданством

Крымские пограничники задержали украинца, который пытался попасть на полуостров по чужому российскому паспорту. Злоумышленник вклеил в документ свою фотографию и рассчитывал в дальнейшем использовать фальшивку для получения гражданства России. Об этом сообщила пресс-служба крымского Погрануправления.

По информации ведомства, украинец ехал из Киева в Симферополь. Его поймали при пересечении границы в Армянске. Предъявленный мужчиной паспорт вызвал у пограничника подозрение в подделке. Во время беседы украинец путался в фактах, а ответы на вопросы придумывал «на ходу». Тщательная проверка документа с использованием спецтехники показала, что мужчина предъявил на границе подделку.

Нарушитель признался, что нашел российский паспорт, отдыхая в Севастополе, и решил использовать документ для получения российского гражданства. Для этого он вклеил в паспорт свое фото, сообщает «Крыминформ».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Ему грозит наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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