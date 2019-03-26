Европа вернётся к сотрудничеству с Россией без признания Крыма

В объединённой Европе существуют серьёзные разногласия по «российскому вопросу», которые рано или поздно приведут к полноценному восстановлению отношений с Москвой.

Однако по «крымской проблеме» консенсус сохранится, несмотря на то, что в Евросоюзе признают невозможность вернуть полуостров Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Коммерсанту» заявил известный французский политолог Тьерри де Монбриаль, многолетний руководитель одного из ведущих мировых центров международных исследований – Французского института международных отношений (IFRI).

«Думаю, надо забыть тезис о том, что «Европа говорит одним голосом» во внешней политике. Если это однажды и станет правдой, то не скоро. Кроме того, я не думаю, что все эксперты способны, даже грамотно анализируя ситуацию, давать грамотные советы. Для этого надо быть не просто русистом, а мыслить глобально.

Наконец, надо отдавать себе отчет, что, например, по проблеме Крыма даже те, кто не разбираются в деталях, не могут сказать: забудем, мол. Потому что есть международное право, и в Хельсинкской декларации, которая по-прежнему в силе, есть пункт о неизменности границ.

Вы можете заметить в ответ, что Запад не раз также нарушал международное право, – и я скажу: да, это правда. А политика и дипломатия начинаются там, где мы все это признаем и говорим: «И что делать теперь?».

В советское время Запад так и не признал аннексию Советским Союзом Прибалтики и Молдавии. Но это не мешало сотрудничать с СССР – просто мы не признавали присоединение.

Мне сложно представить себе возвращение Крыма Украине, и возможно, через 20, 30, 40 лет сложится ситуация, когда мы вновь станем ближе с Россией, но продолжим не признавать то, что мы называем «аннексией» полуострова», – заявил Тьерри де Монбриаль, добавив, что Европе, и Западу в целом, для понимания Москвы и восстановления отношений с Россией мешает отсутствие стратегического видения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.03.19

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