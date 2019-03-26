В Ялте тяжело пострадал подросток, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве – МВД уже на месте

В посёлке Никита Большой Ялты подросток подорвался на собственноручно изготовленном взрывпакете.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев и экстренные службы.

Ребёнок получил серьёзные травмы. Его состояние тяжёлое.

«В результате срабатывания самодельного взрывпакета серьезно травмирован подросток, он госпитализирован», – ссылается РИА Новости на экстренные службы.

В минздраве Крыма сообщили, что «пострадавший госпитализирован в Ливадийскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое».

Сообщается, что пострадавшему 15 лет.

У подростка во время взрыва сильно повреждены лицо и кисть руки. По словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, мальчику «фактически оторвало пальцы».

«Взорвалось самодельное взрывное устройство – взрывпакет ребенок сделал, он и взорвался. Мальчик в тяжелом состоянии, его везут в детское отделение Ливадийской больницы», – цитирует Олефиренко Крыминформ.

Следователи МВД по Республике Крым уже прибыли в посёлок, где случилось ЧП.

«По факту травмирования подростка на территории одного из поселков Большой Ялты проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа», – сообщила руководитель пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова.

Симферополь, Иван Капустин

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