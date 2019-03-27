Украинские националисты уничтожили памятник Ватутину в Черниговской области

В селе Феськовка националисты из черниговской ячейки Всеукраинской общественной организации «Сокил» (запрещена в РФ) снесли с постамента и расколотили бюст генерала Николая Ватутина, советского военачальника, освобождавшего Украину от фашистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение с фотографиями сами вандалы нагло разместили на странице в фейсбуке.

«В ночь на 27 марта черниговские националисты из организации «Сокил» разбили молотами бюст и табличку российскому генералу Николаю Ватутину. На постамент сокильцы прилепили официальный внутренний документ с печатью, в котором приняли ответственность за повреждение идола на себя», – написали нацисты и потребовали от власти вывезти разбитый бюст из села «как можно скорее».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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