Сотрудник украинского облвоенкомата перебежал в ДНР с тысячей секретных документов

В ДНР рассказали о секретных документах, переданных прапорщиком украинской армии Юрием Аушевым, служившим в военкомате подконтрольной Киеву Донецкой области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о ценности полученных сведений рассказал во время брифинга пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

«Юрием Аушевым были переданы в МГБ ДНР тысячи секретных документов. На данный момент изучены сотни таких документов, и нужно отметить, что все они являются подлинными», – заявил Попов.

В числе документов есть и те, в которых указаны лица, завербованные на территрории ДНР Службой безопасности Украины.

«Одним из кураторов СБУ в Донецком областном военкомате являлся подполковник Стеценко Сергей Александрович, а также начальник отдела призыва Попсуй Сергей Валентинович», – раскрыл спикер МГБ имена главных вербовщиков со стороны Украины.

Со слов Попова, Юрий Аушев полностью прошёл тщательную проверку, которая показала, что он не замешан в преступлениях против ДНР, её жителей или военнослужащих.

Пресс-офицер МГБ также продемонстрировал журналистам подробный план с методическими установками контрразведывательных мероприятий украинской военной группировки под грифом «секретно».

«В данном документе речь идёт о проверке в отношении одного из военнослужащих ВСУ, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства и представителями ДНР. В этом документе раскрываются как гласные, так и негласные методы работы СБУ, в первую очередь это тотальный контроль, прослушивание, и другие методы работы. Ещё один документ по работе с базой данных неких лиц, которые находятся либо в разработке Службы безопасности Украины, либо являются кандидатами на вербовку. Шифротелеграмма на имя первого заместителя главы СБУ, тоже под грифом секретно», – приводит слова Попова «ПолитНавигатор».

Только по этим отдельным документам уже можно судить об огромной ценности полученной информации и о том, какой ущерб нанесён многолетней работе СБУ на прифронтовой территории, дал понять Михаил Попов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.19

Демократические стандарты: Евросоюз осудил обыски у сторонников террористов в Крыму. / Украинские националисты уничтожили памятник Ватутину в Черниговской области. / Власти Крыма выставят на продажу историческую дачу генсеков СССР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»