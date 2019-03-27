Крымский «Кызылташ» разгромил в Стамбуле турецкий «Кючюкчекмедже»

Впервые за пять лет действия международных антикрымских спортивных санкций российская футбольная команда из Бахчисарая прибыла в Стамбул и сыграла товарищеский матч с местным клубом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналисту ТАСС рассказал глава Федерации крымско-татарских дернеков (общин) Унвер Сель.

«Ранее мы организовали футбольный матч между командами «Кызылташ» и «Истанбулспор», он был согласован с Федерацией футбола Турции. Однако накануне спортивного состязания федерация по запросу Министерства иностранных дел Турции отменила матч. После этого мы решили провести в Стамбуле встречу между клубами «Кызылташ» и «Кючюкчекмедже». Товарищеский матч закончился со счетом 3:1 в пользу нашей команды», – не без гордости заявил собеседник агентства.

Унвер Сель рассказал также, что футбольные команды подписали соглашение о сотрудничестве и стали клубами-побратимами.

«Мы пригласили наших друзей из «Кючюкчекмедже» приехать по окончании футбольного сезона в Турции к нам в Крым, чтобы провести ответный матч», – добавил он.

Незадолго до этого, после отмены первого матча с «Истанбулспором», посольство России в Турции на своей странице в Facebook раскритиковало турецкое политическое и спортивное руководство, заявив, что представители принимающей стороны сначала «заявляют о поддержке крымскотатарских братьев, а сами отказывают им в турецком гостеприимстве».

Возможно, прочитав это заявление, турецкое руководство всё же пошло навстречу крымчанам и разрешило сыграть матч с другим стамбульским клубом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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