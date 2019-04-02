Дольф Лундгрен приедет в Крым сниматься в роли керченского «слуги дьявола»

Российская кинокомпания «Грифон Фильм» договорилась с американским актёром Дольфом Лундгреном об участии в художественных фильмах «Аджимушкай» и «Маска» из кинотрилогии «Приговорённые к подвигу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на генерального продюсера проекта Александра Беланова сообщает РИА Новости.

Пока Лундгрен знакомится со сценарием блокбастера «Аджимушкай», где он сыграет роль главного отрицательного героя – начальника гестапо оккупированной Керчи Гюнтера Гельдмана.

«Дольф прекрасно понимает, что ему придется играть слугу дьявола, мировое зло. Актера это не пугает. Более того, Дольф знаком с историей подвига подземного гарнизона Аджимушкай с раннего детства, много читал о его героях», – рассказал Беланов, уточнив, что в Крыму пройдут натурные съемки актёра в роли гестаповца.

Генеральный продюсер и сценарист фильма сообщил, что Дольф Лундгрен намерен принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая.

«В ходе визита в столицу Дольф собирается познакомиться с материалами для своей роли и посетить музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе», – цитирует Беланова РИА Новости.

В фильме также участвуют российские актёры Игорь Петренко, Юрий Васильев, Дмитрий Назаров, Валерий Новиков, Дмитрий Шевченко.

Роль «любимой актрисы Гитлера» Ольги Чеховой в военной драме «Маска» сыграет звезда Голливуда, «которая родилась в СССР», туманно намекнул Беланов.

Действие всей трилогии происходит в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

Первый фильм «Аджимушкай» повествует о подвиге красноармейцев в легендарных керченских каменоломнях. В фильме «Маска» рассказывается о подвигах разведывательно-диверсионной группы «Сокол», в которую входили сотрудники Симферопольского русского театра драмы и комедии. В кинокартине «Песочные часы» отражена легендарная оборона Севастополя.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.04.19

В Феодосии на земельных махинациях и взятке попались депутат и госслужащие. / Бензиновые спекулянты обогатились на десятки миллионов за счет крымчан: возбуждено уголовное дело. / У москвички ловко увели дорогие часы с контрольной ленты в аэропорту «Симферополь». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»