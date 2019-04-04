Агент Дольфа Лундгрена объявил фейком сообщение о съёмках актёра в Крыму

Струдник компании Zero Gravity Management Крейг Баумгартен, представляющий интересы американского актёра Дольфа Лундгрена, категорически опроверг сообщения директора кинокомпании «Грифон фильм» Александра Беланова о намерении актёра сниматься в Крыму и участвовать в шествии «Бессмертного полка» в Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на агента компании сообщает РИА Новости.

«Всё это совершенная неправда», – заявил Крейг Баумгартен.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на директора кинокомпании «Грифон фильм» Александра Беланова сообщило, что голливудский актёр Дольф Лундгрен намерен принять участие в художественных фильмах «Аджимушкай» и «Маска» из кинотрилогии «Приговорённые к подвигу».

Также сообщалось, что Лундгрен намерен принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая.

Кроме прочего, Беланов туманно намекал, что роль «любимой актрисы Гитлера» Ольги Чеховой в военной драме «Маска» сыграет звезда Голливуда, «которая родилась в СССР».

Соответствует ли теперь данная информация действительности, не сообщается, вероятно, по причине того, что подтвердить или опровергнуть её – некому.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.04.19

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