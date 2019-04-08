Лукашенко упорно не желает видеть Зеленского на посту президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь убеждает украинцев проголосовать за Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередное обращение не в пользу кандидата Зеленского разместил официальный сайт президента Республики Беларусь.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», – прогнозирует белорусский «Батька».

При этом Лукашенко даже призывает Украину организовать повторное голосование, лишь бы не встречаться с комиком и шоуменом на официальных переговорах, в случае его победы.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа – свидетельство тому, что нельзя рисковать.

Если уж не получается, если не за кого голосовать – значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», – взывает к украинцам Лукашенко.

Напомним, белорусский лидер уже предрекал победу Петра Порошенко перед первым туром голосования на выборах президента Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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