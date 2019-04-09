Порошенко спешит усмирить одесского бунтаря-губернатора

Президент Пётр Порошенко направил в кабинет министров Украины представление на увольнение с должности главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил премьер-министр «Незалежной» Владимир Гройсман.

«Обращение от президента поступило в правительство сегодня, правительство его завтра будет рассматривать», – рассказал Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ об отстранении Степанова от обязанностей главы Одесской облгосадминистрации.

Однако уволенный губернатор взбунтовался и заявил, что отказывается освобождать должность, так как считает указ президента незаконным. До этого Степанов отказался от предложения Порошенко уйти по собственному желанию.

Кроме того, в украинском правительстве заявили, что не принимали решения об отстранении от должности одесского губернатора.

По мнению экспертов, президент торопится успеть как можно быстрее и, по возможности, показательно сместить строптивого Степанова с должности, так как, чем дольше тот остаётся на посту, тем больше страдает имидж Порошенко накануне дебатов и дня голосования.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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