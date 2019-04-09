Порошенко организовал шумную шабашку возле офиса Зеленского в Киеве

Перед штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского проходит шумный митинг, участниками которого в подавляющем большинстве являются студенты и пенсионеры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в офисе Зеленского.

Ранее о вероятной провокации с участием нанятых малоимущих граждан заранее предупредили в штабе кандидата.

По данным штаба Зеленского, за участие в митинге студентам и пенсионерам предложили по 300 гривен.

«Люди точно пришли не от хорошей жизни. Что сейчас будет за шоу сейчас непонятно. Очень жаль, что власть идет на эти шаги грязные», – возмущены в «команде Зе».

Тем не менее, представители штаба Зеленского обратились с призывом к сторонникам, спешащим со всего города на подмогу, не нападать на участников «провокационного мероприятия».

Пока собравшиеся демонстрируют один транспарант с обвинениями в адрес неких «предателей-сепаров».

Между тем, в соцсетях уже развернулась кампания негативных отзывов об этой акции. Пользователи прямо обвиняют Порошенко в организации «грязных уличных технологий» и сравнивают собравшихся возле штаба с «титушками» экс-президента Януковича.

Однако часть пользователей высказала подозрение, что «странное мероприяите» организовано как раз штабом Зеленского, чтобы затем обвинить команду Порошенко в предвыборных провокациях.

Фото: strana.ua

Симферополь, Валентин Карамазов

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