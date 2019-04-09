российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 апреля 2019, 20:06 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Минздраву Крыма важнее рентабельность, чем здоровье крымчан

Жители Крыма жалуются на недоступность медикаментов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во многих населенных пунктах аптек нет совсем, ездить за лекарствами приходится в райцентры или города. При сегодняшнем уровне развития транспортной инфраструктуры, поход за банальным аспирином превращается в большую проблему.

Нет аптеки в Береговом под Феодосией и в поселке Малый Маяк. В селе Краснолесье Симферопольского района есть клуб, библиотека, детский сад, школа и даже училище олимпийского резерва, отмечает «Крым 24», а аптеки – нет. И подобная ситуация складывается по всему Крыму.

В министерстве здравоохранения заявляют: чтобы аптека была рентабельной, она должна обслуживать минимум 6 тысяч человек. Поэтому муниципальные аптеки в небольших населенных пунктах открывать не торопятся. Частники же тем более не хотят нести убытки: в ряде курортных поселков аптеки открывают только в разгар туристического сезона.

Исходя из логики чиновников, на весь Бахчисарайский район, в котором помимо районного центра расположено еще 78 населенных пунктов достаточно всего 15 аптек. На Судак, включая все поселки, – 5. А Армянск, Красногвардейский район и Саки обойдутся четырьмя.

Но в Минздраве настаивают: в Крыму норматив обеспеченности населения аптеками соблюден.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.19

Пентагон отправил на Украину элитную роту «Кричащих орлов». / Крым – не Арктика: президент России объяснил президенту Финляндии нюансы политической географии. / Порошенко организовал шумную шабашку возле офиса Зеленского в Киеве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров