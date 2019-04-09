Минздраву Крыма важнее рентабельность, чем здоровье крымчан

Жители Крыма жалуются на недоступность медикаментов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во многих населенных пунктах аптек нет совсем, ездить за лекарствами приходится в райцентры или города. При сегодняшнем уровне развития транспортной инфраструктуры, поход за банальным аспирином превращается в большую проблему.

Нет аптеки в Береговом под Феодосией и в поселке Малый Маяк. В селе Краснолесье Симферопольского района есть клуб, библиотека, детский сад, школа и даже училище олимпийского резерва, отмечает «Крым 24», а аптеки – нет. И подобная ситуация складывается по всему Крыму.

В министерстве здравоохранения заявляют: чтобы аптека была рентабельной, она должна обслуживать минимум 6 тысяч человек. Поэтому муниципальные аптеки в небольших населенных пунктах открывать не торопятся. Частники же тем более не хотят нести убытки: в ряде курортных поселков аптеки открывают только в разгар туристического сезона.

Исходя из логики чиновников, на весь Бахчисарайский район, в котором помимо районного центра расположено еще 78 населенных пунктов достаточно всего 15 аптек. На Судак, включая все поселки, – 5. А Армянск, Красногвардейский район и Саки обойдутся четырьмя.

Но в Минздраве настаивают: в Крыму норматив обеспеченности населения аптеками соблюден.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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