В правительстве Крыма спохватились: лекарств на самом деле нет

Проблема с лекарственным обеспечением крымчан оказалась гораздо значительнее, чем ее пытались представить еще неделю назад.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос был поднят 10 апреля во время выездного заседания Совета министров в Судаке. Тогда жители города сообщили, что не могут приобрести по льготным рецептам жизненно важные препараты: в аптеке заявляют, что их нет даже на складах.

Директор ГУП «Крым-фармация» Юлия Елистратова в ответ заявила, что по региональным льготам проблем точно нет, а по федеральным льготам возникли некоторые проблемы, но «товар едет…»

Сегодня выяснилось, что проблемы возникли по вине министерства здравоохранения Крыма. И не некоторые, а, можно сказать, глобальные. И не только по федеральной льготе.

«С января в аптеках отсутствуют препараты, это касается лекарств по федеральной и региональной льготе, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Деньги провисели на счетах Минздрава, хочу понимать, как такое получилось и кто виноват в этом?».

Отметим, что жалобы на отсутствие лекарств звучат в Крыму постоянно, только за 2 недели с 28 марта по 11 апреля непосредственно в правительство республики обратились 58 человек. Почему никто не реагировал на заявления жителей, не сообщается.

Министр здравоохранения РК Александр Голенко попытался объяснить дефицит рецептурных лекарств тем, что часть федеральных льготников перешли на региональную льготу – это, якобы, и вызвало дефицит. Долю вины возложили на медиков: они указывают в рецептах наименования препаратов, не соответствующие тем, что закупает минздрав.

В конце концов, выяснилось, что проблемы с лекарственным обеспечением возникли из-за несвоевременно проведенных конкурсов на поставки: 600 млн рублей поступили на счета минздрава еще в январе и зависли. Но и тут у Голенко нашлось оправдание: «Были сбои в начале года, это не только у нас, это везде. Мы же работаем по 44-му закону…»

Аксенов заявил, что по вопросу лекарственного обеспечения будет проведено служебное расследование. Это уже второе за неделю объявленное служебное расследование в сфере здравоохранения Крыма. Первое должны провести по вопросу организации работы медицинских учреждений судака.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма заявил, что начинает административный террор. Пока никого не уволили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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