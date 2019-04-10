В Крыму признали отсутствие льготных медицинских препаратов

В Крыму признали проблему отсутствия в аптеках льготных медицинских препаратов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднять во время выездного заседания Совета министров в Судаке. Жители города сообщили, что не могут приобрести по льготным рецептам жизненно важные препараты: в аптеке заявляют, что их нет даже на складах.

«Действительно, прошла волна отсутствия препаратов, – прокомментировала директор ГУП «Крым-фармация» Юлия Елистратова. – Но в Судаке, например, по диабету проблем нет: ни с инсулином, ни с таблетками, ни с полосками. По региональным льготам точно проблем нет. По федеральным есть, но товар едет…»

Судакчане заметили, что «товар едет» с февраля.

«Жалоб много, – согласилась Елистратова, только что заявлявшая, что проблем нет. – Я разберусь».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.19

Госдеп отнёс Крым к наивысшей категории опасности для граждан США. / Скатертью дорога! Зеленского вместе с Украиной отправили в ЕС без Крыма и Донбасса. / Магические числа: Порошенко выставил ультиматум Зеленскому по дате и времени дебатов на стадионе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»