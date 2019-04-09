Администрация президента Украины окружена автобусами с Нацгвардией

К администрации президента Петра Порошенко в Киеве срочно стянули несколько подразделений национальной гвардии. Здание по периметру окружено автобусами с военнослужащими.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Журналисты рассказали, что вокруг администрации уже дежурят 10 автобусов. Кроме военнослужащих нацгвардии, здание оцепили несколько сотен полицейских.

По словам руководителей оцепления, чрезвычайное усиление охраны связано с намеченной перед входом в администрацию многодневной массовой акцией боевого крыла украинских националистов, так называемого Национального корпуса (запрещён в РФ).

«Здесь планируются массовые мероприятия, в целях безопасности на время проведения этих мероприятий проход по улице Банковой будет ограничен», – сухо прокомментировали принимаемые меры представители правоохранителей.

Напомним, украинский Нацкорпус в течение всей предвыборной кампании преследовал Порошенко в его поездках по регионам.

Националисты обещают устроить новый Майдан, «пострашнее всех предыдущих», и взять штурмом резиденцию президента.

Главная претензия радикалов к действующему режиму – коррупция в армии и предательство интересов «Незалежной» украинским главнокомандующим.

По мнению некоторых экспертов, «агрессивное преследование» президента Украины нацистами-праворадикалами организовано политтехнологами штаба Порошенко, с целью продемонстрировать, что он якобы не имеет с ними ничего общего.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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