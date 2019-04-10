В Крыму исчезло озеро

В Байдарской долине Крыма исчезло озеро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о водоеме рядом с селом Кизиловым.

Пропажу обнаружили жители Севастополя: по их словам летом и осенью прошлого года воды было полно, а в минувшие выходные на месте озера они обнаружили лишь небольшую лужу.

В то, что озеро высохло само, никто не поверил. Крымчане предположили, что водоем осушили специально – например, для того, чтобы использовать эту землю под строительство. Некоторые даже утверждают, что стройка уже началась.

В администрации Орлиновского муниципального округа, в чьем ведении находится водоем, такой сценарий категорически отрицают. По словам главы муниципалитета Александра Богуша воду сбросили, чтобы привести в порядок донный водовыпуск и отремонтировать дамбу. Он заявил, что донный водозабор кто-то заложил мешками с цементом. «Возможно, это было сделано для устранения течи или предотвращения снижения уровня воды в водоёме», – цитирует Богуша ForPost. – Cейчас будем чистить водозабор, приводить его в порядок, разрывать дамбу, смотреть, что там произошло. Если надо, будем менять часть трубы, ставить новые задвижки, которые на сегодняшний день неисправны».

Чиновники предполагают, что ремонтные займут не меньше месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.19

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