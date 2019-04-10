Стена чудес: Украины потратила уже 1,3 млрд гривен, чтобы отгородиться от России

Украины потратила на возведение стены на границе с Россией уже более 48,5 млн долларов. По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна затраты на весь проект оцениваются в 4 млрд гривен, из которых 1,3 млрд уже потрачены.

Как уже сообщал «Новый День», план обустройства российско-украинской государственной границы был утвержден Кабмином Украины в мае 2015 года. В течение трех лет воль Харьковской, Черниговской, Луганской областей предполагалось вырыть 2 тысячи 250 км противотранспортных рвов шириной 4 метра и глубиной 2 метра, а также соорудить заграждения и установить 17-метровые наблюдательные вышки и специальные опорные пункты для пограничников.

Прошло 4 года, работы выполнены менее чем на треть, хотя год назад украинские чиновники заявляли о 50%-ной готовности.

Напомним, ГПУ продолжает расследование по факту исчезновения 100 млн гривен, выделенных на проект «Стена». Между тем, исполнители проекта вновь заявляют о нехватке финансирования. В результате завершение строительства перенесли на 2021 год.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.04.19

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