В Крым по «единому» билету можно будет попасть из Анапы

С конца апреля в Крым по «единому» билету можно будет попасть из Анапы, сообщает «Единая транспортная дирекция».

«С 30 апреля возобновляются перевозки по «единому» билету в Крым и обратно через международный аэропорт Анапа (Витязево)», – говорится в сообщении. В «ЕТД» отметили, что соответствующие «единые» билеты (самолет+автобус) уже поступили в продажу. Перевозки из аэропорта Анапы по «единому» билету будут осуществляться в семь крымских городов – Керчь, Симферополь, Ялту, Севастополь, Феодосию, Судак и Евпаторию. Стоимость билета в Керчь составляет 600 рублей, в Феодосию – 800 рублей, Судак – 900 рублей, Симферополь – 1000 рублей. Дороже всего обойдется проезд в Евпаторию, Севастополь и Ялту – 1200 рублей.

Оформить «единый» билет можно в авиакассах или на сайтах сервисов путешествий.

Ранее сообщалось, что мультимодальные перевозки через аэропорт Симферополя стартуют с 20 апреля. С 30 апреля начнутся перевозки в Крым по «единым» билетам через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

В сезоне-2018 «единым» билетом в Крым воспользовалось на 20% пассажиров больше, чем в предыдущем году. С 30 апреля по 30 сентября прошлого года, по данным «Единой транспортной дирекции», перевезено 452 тысяч пассажиров. Из них 387 тысяч выбрали перевозку с участием поезда и автобуса.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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