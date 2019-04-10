В Крыму слетел с дороги рейсовый автобус, есть погибшие и пострадавшие

В Крыму попал в аварию рейсовый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня примерно в 17 часов 30 минут по местному времени на трассе Керчь – Феодосия. Автобус «Богдан», двигавшийся из Керчи в Заветное, слетел с дороги в кювет.

В автобусе, кроме водителя, находилось восемь пассажиров. В результате ДТП один человек погиб, один получил тяжёлые телесные повреждения, семь человек – ранения средней тяжести, сообщает telegram-канал «ЧП Крым».

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

Симферополь, Лиана Макоба

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