В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с рейсовым автобусом

Крымские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса, в которой погиб один пассажир и еще 8 человек пострадали, сообщает региональное управление Следственного комитета. Накануне автобус «Богдан», направлявшийся из села Заветное в Керчь, вылетел в кювет, предположительно, из-за отказа тормозов.

По данным следствия, в автобусе, принадлежащем ООО «АТП №5», оказывающем услуги по перевозке граждан, находилось 8 пассажиров. За рулем был штатный водитель. В какой-то момент автобус потерял управление и съехал с трассы Феодосия – Керчь в овраг. В результате ДТП один пассажир погиб, а водитель и остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Пострадавшие доставлены в керченскую больницу. Врачи оценивают состояние одного из раненых как крайне тяжелое. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще четверо – средней степени тяжести, сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на замминистра здравоохранения Крыма Николая Деркача. По его словам, «почти все пациенты прооперированы». Одного отпустили домой, остальные остаются в больнице.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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