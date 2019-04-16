Гражданский терминал аэропорта Бельбек будет принимать не всех граждан

Гражданский терминал аэропорта Бельбек будет ориентирован на деловую авиацию. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже готово техническое задание, проводится конкурс на лучший архитектурный проект терминала. Завершить строительство планируется к 2021 году.

Напомним, аэродром Бельбек был построен в 1941 году, при СССР и в украинский период там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в Бельбеке 38-й истребительный авиаполк. Затем появилась идея развития гражданского сектора, так как аэропорт Симферополя в сезон не справлялся с пассажиропотоком. Бельбек включили в перечень аэродромов совместного базирования и предполагали использовать в качестве запасного для аэропорта Симферополь. Но для этого понадобилось решить ряд проблем: например, удлинить ВПП для приема пассажирских самолетов.

При этом правительство Крыма заявило, что полуострову не нужно два гражданских аэропорта, тем более что Бельбек расположен неудачно. Тем не менее, власти Севастополя сделали гражданский терминал одним из основных своих проектов: сначала за счет ФЦП предполагалось строительство перрона, топливно-заправочного комплекса и закупка аэронавигационного оборудования. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и возведение аэровокзального комплекса хотели провести за счет частного инвестора, но этот вариант «отпал», поскольку основной инвестор оказался строителем аэропорта Симферополь. В итоге правительство РФ решило сделать Бельбек филиалом симферопольского аэропорта. Приступить к обслуживанию гражданских самолетов планировалось в 2020 году.

И вот теперь озвучено решение сделать Бельбек «деловым» аэродромом, то есть он будет принимать корпоративные и частные самолеты.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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