Аэропорт Бельбек начинают готовить для клиентов крымского Эльдорадо

Международный аэропорт Симферополь объявил о приеме заявок на участие в тендере на строительство пассажирского терминала гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2019 года было заявлено, что Бельбек станет «деловым» аэродромом, то есть будет принимать корпоративные и частные самолеты. Предполагается, что новый пассажирский терминал площадью 860 квадратных метров сможет принимать самолеты типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214, а также вертолеты всех типов.

Заявки от желающих построить терминал принимаются до 13 февраля, после этого будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика. Отметим, что проект будет реализовываться в рамках федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

Однако ряд экспертов заявляют, что подрядчик уже известен – строить севастопольский терминал будут те же, кто возводил новый терминал симферопольского аэропорта, то есть компании Юрия Ковальчука.

Активизацию работ в Бельбеке наблюдатели связывают с принятым решением о создании в Кацивели игорной зоны, инвестором которой выступит бизнес-партнер Аркадия Ротенберга Владимир Зарицкий. Дорога от Бельбека до Кацивелли примерно в 2 раза короче, чем от аэропорта Симферополя. Кроме того, «деловой» статус севастопольского терминала позволит обеспечить клиентам крымского Эльдорадо определенную приватность, так как они будут ограждены от широких масс туристов и крымчан.

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