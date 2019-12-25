В Крыму раскрыли инвестора игорной зоны

Более 3 млрд рублей составят инвестиции в игорную зону в Ялте. Проект уже одобрен Инвестиционным советом РК.

Как сообщал «Новый День», крымский Лас-Вегас расположится на территории заброшенного санатория Академии наук и министерства атомной промышленности СССР. Крымские власти называют его «санаторий «Фортуна», хотя такого названия у объекта никогда не было, просто с конца нулевых годов недостроем и участком площадью 15 га владело некое ООО «Фортуна».

Но в 2016 году территория была выкуплена фирмой «Золотая Ялта» – дочкой АО «Зарубежтехпромпроекта». Теперь сообщается, что реализовывать проект на выкупленном участке будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). Напомним, именно эта компания в июле 2018 года выкупила санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри» (все три объекта находятся в поселке Кореиз, Большая Ялта), а осенью текущего года передала их закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Трес». Видимо, для того, чтобы сосредоточиться исключительно на игорной зоне. Кстати, первоначально крымский Эльдорадо планировалось создавать на территории санатория «Жемчужина», тоже принадлежащей УКИП. Однако потом решили убрать злачное место подальше от санаторных Гаспры и Мисхора и поближе к госдачам. Инвестор уже сообщил, что собирается демонтировать все старые конструкции на отведенной территории и построить единый комплекс, включающий «казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта».

Приступить к строительству планируют уже наступающем году, завершить – в течение 13 лет.

Представители УКИП называют проект социальным, обещая создать более 250 рабочих мест и отчислять в качестве налогов в среднем 100 млн рублей в год.

Напомним, учредителем ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» является Владимир Зарицкий (человек с таким же именем командовал Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск России в 2001-2008 годах), которого через бизнес-партнеров связывают с Аркадием Ротенбергом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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