Стало известно, кто будет «ловить золотых рыбок» на Золотом берегу Крыма

«Золотых рыбок» в Крыму будет ловить советник главы РК. И, похоже, у него будет очень любопытная компания.

Как уже сообщал «Новый День», председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег».

Крымский Лас-Вегас расположится на территории заброшенного санатория Академии наук и министерства атомной промышленности СССР. Крымские власти называют его «санаторий «Фортуна», хотя такого названия у объекта никогда не было, просто с конца нулевых годов недостроем и участком площадью 15 га владело некое ООО «Фортуна».

Но в 2016 году территория была выкуплена фирмой «Золотая Ялта» – дочкой АО «Зарубежтехпромпроекта». Головная компания была образована еще в 2006 году будущим полпредом президента РФ в Крымском федеральном округе, а затем (с 2018 года) – советником главы РК Олегом Белавенцев (внес 60% уставного капитала), Сергеем Ивановым, Тамарой Михайловой, Александром Мордовским и Валерией Провоторовой. Состав учредителей с тех пор не изменился.

ООО «Золотая Ялта» была создана в июне 2015 года. В учредителях первоначально числились Крымская строительная компания (учредитель – все тот же Зарубежтехпромпроект) и некая Екатерина Кузьминова.

В течение последующих трех лет учредители несколько раз менялись, пока не остался один – опять же Зарубежтехпромпроект.

Первоначально «Золотая Ялта» была зарегистрирована в Алупке, но в октябре 2016 года сменила прописку на поселок городского типа Кацивели (улица Академика В.В. Шулейкина, дом 19-в, офис 1) – это адрес того самого «научного» недостроя. Это произошло после выкупа участка.

Факт сам по себе любопытный, так как в декабре того же года глава Крыма Сергей Аксенов официально заявлял, что игорная зона будет в Ялте и соглашение с инвестором уже подписано.

Потом около года о проекте не вспоминали, пока в январе Аксенов не сообщил, что для игорной зоны нашли новое место и даже озвучил сроки начала работы казино. А через пару месяцев уточнили и место: поселок Кацивели.

А в июне текущего года владелец единственного в Кацивели подходящего для столь масштабного проекта участка земли ООО «Золотая Ялта» вновь меняет юридический адрес, регистрируясь в Ялте на улице Красноармейской.

И только после этого в заявлениях чиновников всплывает «санаторий «Фортуна». Аксенов заявляет, что соглашения с инвесторами будут заключены до конца 2019 года, а в администрации Ялты рассказывают, что завершается процесс передачи участка под зону из собственности Ялты в республиканский фонд. И это снова любопытно: ведь участок-то уже давно продан. «Золотая Ялта» была единственным участником торгов и заплатила за 15 га стартовую цену – 165,6 млн рублей, уточняют «Примечания».

Такая вот интересная получилась «многоходовочка».

В числе прочих инвесторов игорной зоны называют экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и его соратницу Васильеву, а так же внезапно покинувшего Госсовет и не менее внезапно вернувшегося в депутатское кресло Николая Янаки, которому некоторые эксперты приписывают фронтирование бизнес-интересов группы, близкой к Сергею Аксенову, и компании, савязанные с интересами семьи спикера Госсовета Владимира Константинова. Но документального подтверждения их участия в проекте пока нет.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 29.10.19

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