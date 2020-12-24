В Крыму сообщили, когда начнется строительство игорной зоны

Игорную зону в Крыму начнут строить в 1 квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», о создании крымского Лас-Вегаса говорится с 2014 года. Первоначально игорную зону собирались создать на базе санатория «Жемчужина» в Гаспре (Большая Ялта). Но в марте 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал работу с неназванным крупным оператором и создание игорной зоны в Кацивели на территории заброшенного санатория Академии наук и министерства атомной промышленности СССР.

Проект, предварительно оцененный в 3 млрд рублей, в январе текущего года Инвестиционный совет РК. Первоначально сообщалось, что строительство завершится в 2022 году, потом – в 2023, сейчас заявляется, что казино начнет работу к туристическому сезону 2024 года.

Сумму прогнозируемых отчислений сначала озвучивали «до 25 млдр рублей в год», в последнее время оценки более скромные – «около 1 млрд».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.12.20

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